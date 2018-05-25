Парубій терміново направив подання на Вілкула та Колєснікова до комітету

Спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що направив подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепів від фракції "Опозиційний блок" Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула до Регламентного комітету.

Про це він написав у Twitter.

"До Верховної Ради надійшли два подання від Генерального прокурора на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Дмитра Валерійовича Колєснікова та Олександра Юрійовича Вілкула", - написав Парубій.

Він додав, що невідкладно направив подання до Регламентного комітету.

Як повідомлялося, 25 травня Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

Раніше у травні генпрокурор передав до парламенту подання на двох депутатів.

5 травня – подання на депутата "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва, якого ГПУ підозрює в декларуванні недостовірної інформації.

18 травня Луценко спрямував парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутата з групи "Воля народу", екс-"регіонала" Олександра Пономарьова за перешкоджання журналістам.

Пономарьов вважає, що Верховна Рада не проголосує за зняття з нього недоторканності за це.

25 травня народний депутат Павло Пинзеник зазначив, що регламентний комітет Верховної Ради отримав подання Генеральної прокуратури на Пономарьова й Дунаєва, однак досі невідомо, коли їх розглядатимуть.