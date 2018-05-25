Парубий срочно направил представление на Вилкула и Колесникова в комитет

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Пятница, 25 мая 2018, 17:09

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что направил представление на привлечение к уголовной ответственности нардепов от фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула в Регламентный комитет.

Об этом он написал в Twitter.

"В Верховную Раду поступили два представления от Генерального прокурора на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Дмитрия Валерьевича Колесникова и Александра Юрьевича Вилкула", - написал Парубий.

Он добавил, что безотлагательно направил представление в Регламентный комитет.

Как сообщалось, 25 мая Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Ранее в мае генпрокурор передал в парламент представление на двух депутатов.

5 мая – представление на депутата "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева, которого ГПУ подозревает в декларировании недостоверной информации.

18 мая генпрокурор направил парламенту представление о привлечении к уголовной ответственности депутата из группы "Воля народа", экс-"регионала" Александра Пономарева за препятствование журналистам.

Пономарев считает, что Верховная Рада не проголосует за снятие с него неприкосновенности за это.

25 мая народный депутат Павел Пинзеник отметил, что регламентный комитет Верховной Рады получил представления Генеральной прокуратуры на Пономарева и Дунаева, однако до сих пор неизвестно, когда их будут рассматривать.

Украинская правда
Темы: Парубий Верховная Рада Генпрокуратура неприкосновенность Оппозиционный блок
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