В полиции прокомментировали желание Стерненко забрать расследование из Одессы

В полиции Одесской области считают, что несмотря на заявления экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка, на которого 24 мая было совершено нападение, обязаны расследовать преступление, произошедшее на территории региона.

Об этом "Украинской правде" сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

По ее словам, определять подследственность дела должна Генпрокуратура.

"В данном случае, если он желает, чтобы дело расследовали в другом регионе, то, по моему мнению, только Генпрокуратура может определить и передать кому-то другому подследственность", - сказала она.

"В любом случае преступление было совершено на территории Одесской области и мы должны начать уголовное производство и проводить досудебное следствие, даже если один из участников этого производства считает иначе", - добавила Гордиевская.

Она не смогла сообщить, есть ли уже какие-то результаты расследования, отметив, что у пресс-службы пока не располагает информацией о ходе следствия.

"Пока нет никаких сведений в этом производстве. Насколько мне известно о подозрении пока никому не сообщалось. Когда будут какие-то результаты, мы сообщим", - заявила представительница одесской полиции.

Также Гордиевская не смогла ответить, планируется ли выбирать меру пресечения Стерненко или предоставлять охрану, отметив, что эта информация секретная и не может быть разглашена, даже если охрана будет осуществляться.

Ранее экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, на которого 24 мая было совершено нападение, передать материалы досудебного расследования о нападении на него из Одесской области в любой другой регион Украины.

Как сообщалось, вечером 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Стерненко в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку. Один из напавших убежал, но потом был пойман полицией, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.

Полиция расследует убийство нападающего на Стерненко как умышленное.

Сам Стерненко сначала заявлял, что нож был его, а потом - что отобрал нож у нападавших.

Второго нападавшего полиция отпустила, он проходит по делу как свидетель.

Это уже третье нападение на Стерненко. 1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия. 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом.

Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.

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