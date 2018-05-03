Міністр Петренко прояснив ситуацію про свій відпочинок у Туреччині

Міністр юстиції Павло Петренко відреагував на інформацію щодо свого відпочинку в Туреччині та пообіцяв вказати його вартість у декларації за 2018 рік.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Читаю, як глашатаї Партії регіонів, які крім поливання бруду з будь-якого приводу не спроможні більше зовсім ні на що, розпускають відверту брехню та маніпуляцію щодо мене та мого відпочинку", - зазначив Петренко.

Так, дійсно на декілька днів на травневі свята я виїхав з сім’єю та рідними в Туреччину. Зупинилися у готелі Maxx Royal Kemer", - заявив міністр.

"Ні, не знімав і не знімаю жодних вілл за 3000 євро на добу. Суцільна дурість арендувати номери такої вартості. Зупинилися у номері з виходом до басейну, що підтверджується ваучером, фото якого додаю спеціально для автора "псевдорозслідування", - наголосив він.

"Вартість таких номерів визначена на сайті готелю в режимі он-лайн, для прикладу: вартість 4 днів відпочинку, який пропонується готелем на кінець травня в категорії номеру, де ми проживаємо, зазначена у скріншоті нижче. Купували ми їх дешевше, оскільки бронювали заздалегідь", - додав голова Мін'юсту.

"І найголовніше: моя декларація дозволяє мені провести декілька днів відпочинку разом з рідними в Туреччині. Вартість цього відпочинку буде відображена мною у декларації за 2018 рік", - написав політик.

Раніше екс-голова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував відео, на якому нібито міністр юстиції Павло Петренко розважається на відпочинку у Туреччині.





За словами Портнова, відео було знято на віллі Royal Beach, що входить до готельного комплексу Maxx Royal Kemer Resort, а вартість номера становить 3 тисячі євро за добу.



Згідно з декларацією за 2017 рік, Павло Петренко орендує квартиру в Києві та машину, маючи рахунки у трьох банках.

Зарплата міністра за минулий рік склала 580 248 гривень (тобто понад 43 тисячі гривень щомісяця). Крім того, торік він отримав 2,1 млн гривень від відчуження рухомого майна.

Готівкою Павло Петренко тримає 465 тисяч доларів, 80 тисяч євро й 100 тисяч гривень.