В ОБСЕ раскритиковали инсценировку убийства Бабченко

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Среда, 30 мая 2018, 22:33

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал инсценировку украинскими спецслужбами убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом Дезир написал в Twitter.

"Рад, что Аркадий Бабченко живой. Я жалею из-за решения касательно распространения ложной информации о жизни журналиста. Обязанностью государства является предоставление обществу корректной информации", - подчеркнул он.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

Позже в СБУ обнародовали два видео с задержанием заказчика "убийства" Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.

Украинская правда
Темы: Бабченко Аркадий ОБСЕ
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