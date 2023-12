В ОБСЕ раскритиковали инсценировку убийства Бабченко

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал инсценировку украинскими спецслужбами убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом Дезир написал в Twitter.

"Рад, что Аркадий Бабченко живой. Я жалею из-за решения касательно распространения ложной информации о жизни журналиста. Обязанностью государства является предоставление обществу корректной информации", - подчеркнул он.

Relieved that Arkadiy #Babchenko is alive! I deplore the decision to spread false information on the life of a journalist. It is the duty of the state to provide correct information to the public.