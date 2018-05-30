В ОБСЕ раскритиковали инсценировку убийства Бабченко

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал инсценировку украинскими спецслужбами убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом Дезир написал в Twitter.

"Рад, что Аркадий Бабченко живой. Я жалею из-за решения касательно распространения ложной информации о жизни журналиста. Обязанностью государства является предоставление обществу корректной информации", - подчеркнул он.

Relieved that Arkadiy #Babchenko is alive! I deplore the decision to spread false information on the life of a journalist. It is the duty of the state to provide correct information to the public. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) May 30, 2018

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

Позже в СБУ обнародовали два видео с задержанием заказчика "убийства" Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.