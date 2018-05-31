Екс-посадовець Пентагону розповів про можливі наслідки спецоперації щодо Бабченка

Колишній помічник заступника глави Пентагону з питань України та Євразії та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсільванському університеті Майкл Карпентер заявив, що спецоперація щодо Бабченка може коштувати довіри до СБУ та інших інститутів.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я думаю, будуть довготермінові наслідки, які стосуватимуться довіри до СБУ та загалом до інституцій уряду. Бо, віднині люди вагатимуться.

На жаль, наступного разу, коли трапиться трагедія, і журналіст чи дисидент буде вбитий, кожен візьме паузу і задумається, чи ця новина є правдивою. І це прикрий наслідок у довготривалій перспективі", - підкреслив Карпентер.

Він наголосив, що РФ "безсумнівно" експлуатуватиме цю ситуацію і ставитиме під сумнів загалом правдивість західних джерел інформації.

"Це особливо небезпечно в час, коли довіра до медіа у світі падає", - додав експерт.

Екс-посадовець Пентагону сподівається, що українські спецслужби у результаті цієї спецоперації справді зібрали достатньо доказів проти замовників та виконавців, які готували злочин.

"Якщо це справді був єдиний спосіб, щоб зберегти життя людини і впіймати потенційного вбивцю, тоді ця ситуація має якусь міру виправдання. Але треба задатись питанням, чи це був єдиний спосіб так діяти.

І очевидно, введення в оману ЗМІ завжди має свою ціну. Це не сходить з рук, і в даній ситуації це з рук не зійде", - заявив Карпентер.

Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

За версією слідства російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.

Згодом в СБУ оприлюднили два відео із затриманням замовника "вбивства" Аркадія Бабченка та фрагментом розмови між замовником та виконавцем.

В організації "Репортери без кордонів" та ОБСЄ розкритикували спецоперацію СБУ.

Комітет захисту журналістів (CPJ) наголосив, що українська влада має роз'яснити необхідність інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка, назвавши це "надзвичайними заходами".