Экс-чиновник Пентагона рассказал о возможных последствиях спецоперации с Бабченко
Бывший помощник заместителя главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер заявил, что спецоперация с Бабченко может стоить доверия к СБУ и другим институтам.
Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".
"Я думаю, будут долгосрочные последствия, которые будут касаться доверия к СБУ и вообще к институтам правительства. Потому, отныне люди колебаться.
К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой. И это досадное следствие в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Карпентер.
Он отметил, что РФ "несомненно" будет эксплуатировать эту ситуацию и ставить под сомнение правдивость западных источников информации.
"Это особенно опасно во время, когда доверие к медиа в мире падает", - добавил эксперт.
Экс-чиновник Пентагона надеется, что украинские спецслужбы в результате этой спецоперации действительно собрали достаточно доказательств против заказчиков и исполнителей, которые готовили преступление.
"Если это был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет в какой-то мере оправдание. Но надо задаться вопросом, был ли это единственный способ так действовать.
И очевидно, введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в данной ситуации это с рук не сойдет", - заявил Карпентер.
Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.
По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.
В организации "Репортеры без границ" и ОБСЕ раскритиковали спецоперацию СБУ.
Комитет защиты журналистов (CPJ) подчеркнул, что украинская власть должна разъяснить необходимость инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко, назвав это "чрезвычайными мерами".