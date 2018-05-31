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Экс-чиновник Пентагона рассказал о возможных последствиях спецоперации с Бабченко

Четверг, 31 мая 2018, 07:07

Бывший помощник заместителя главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер заявил, что спецоперация с Бабченко может стоить доверия к СБУ и другим институтам.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

"Я думаю, будут долгосрочные последствия, которые будут касаться доверия к СБУ и вообще к институтам правительства. Потому, отныне люди колебаться.

К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой. И это досадное следствие в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Карпентер.

Он отметил, что РФ "несомненно" будет эксплуатировать эту ситуацию и ставить под сомнение правдивость западных источников информации.

"Это особенно опасно во время, когда доверие к медиа в мире падает", - добавил эксперт.

Экс-чиновник Пентагона надеется, что украинские спецслужбы в результате этой спецоперации действительно собрали достаточно доказательств против заказчиков и исполнителей, которые готовили преступление.

"Если это был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет в какой-то мере оправдание. Но надо задаться вопросом, был ли это единственный способ так действовать.

И очевидно, введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в данной ситуации это с рук не сойдет", - заявил Карпентер.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

В организации "Репортеры без границ" и ОБСЕ раскритиковали спецоперацию СБУ.

Комитет защиты журналистов (CPJ) подчеркнул, что украинская власть должна разъяснить необходимость инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко, назвав это "чрезвычайными мерами".

Темы: Бабченко АркадийСБУУкраинаСША
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