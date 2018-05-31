В'ятрович розкритикував критиків СБУ в історії з Бабченком

Керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що Службу безпеки України критикувати за обман про вбивство Аркадія Бабченка не варто.

"Ті, хто критикують СБУ за "порушення стандартів Бі Бі Сі", забувають, що мова йде не про Спілку журналістів, а про спецслужбу", – написав він у Facebook.

"І про "підірвану в результаті довіру до СБУ та державних інститутів", – вона будується не на абстрактних цінностях, а на професійності, яка проявляється у результативності. Саме їх вчора було успішно продемонстровано", – заявив В'ятрович.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко, речник Нацполіції Ярослав Тракало, соратник міністра внутрішніх справ і нардеп Антон Геращенко коментували цей злочин, а СБУ відмовчувалася.

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А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що вбивство Бабченка інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника. Журналіст живий.

Люди були приголомшені. Замість акції зі вшанування пам’яті Бабченка на Майдані Незалежності у Києві влаштували акцію на підтримку українців, яких утримує у в’язниці Росія, – Олега Сенцова й Олександра Кольченка.

Натомість у Генпрокуратурі засудили критиків дій правоохоронців, а речниця Юрія Луценка Лариса Сарган навіть почала складати список тих, хто "підняв чергову зраду в той час, коли всі правоохоронці здійснювали спецоперацію щодо Бабченка".

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для втілення задуму колишнього АТОшника: обіцяв 30 тисяч доларів і віддав уже 15 тисяч.

Із виконавцем СБУ домоглася співпраці – він нібито допоміг здійснити "комбінацію, в ході якої організатору вбивства стало зрозуміло, що вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

Громадянину Г. підготували підозру за ч.1 ст. 14 (готування до злочину), ч.5 ст. 27 (види співучасників), ч.3 ст. 258 (терористичний акт) ККУ.