В'ятрович розкритикував критиків СБУ в історії з Бабченком

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що Службу безпеки України критикувати за обман про вбивство Аркадія Бабченка не варто.

"Ті, хто критикують СБУ за "порушення стандартів Бі Бі Сі", забувають, що мова йде не про Спілку журналістів, а про спецслужбу", – написав він у Facebook.

"І про "підірвану в результаті довіру до СБУ та державних інститутів", – вона будується не на абстрактних цінностях, а на професійності, яка проявляється у результативності. Саме їх вчора було успішно продемонстровано", – заявив В'ятрович.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко, речник Нацполіції Ярослав Тракало, соратник міністра внутрішніх справ і нардеп Антон Геращенко коментували цей злочин, а СБУ відмовчувалася.

А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що вбивство Бабченка інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.