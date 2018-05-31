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Вятрович раскритиковал критиков СБУ в истории с Бабченко

Четверг, 31 мая 2018, 09:13

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что Службу безопасности Украины критиковать за обман об убийстве Аркадия Бабченко не стоит.

"Те, кто критикуют СБУ за "нарушение стандартов Би Би Си", забывают, что речь идет не о Союзе журналистов, а о спецслужбе", – написал он в Facebook.

"И о "подорванном в результате доверии к СБУ и государственным институтам", – оно строится не на абстрактных ценностях, а на профессионализме, которая проявляется в результативности. Именно они вчера были успешно продемонстрированы", – заявил Вятрович.



Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, соратник министра внутренних дел и нардеп Антон Геращенко комментировали это преступление, а СБУ отмалчивалась.

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А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика. Журналист жив.

Люди были потрясены. Вместо акции чествования памяти Бабченко на Майдане Независимости в Киеве устроили акцию в поддержку украинцев, которых удерживает в тюрьме Россия, – Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Зато в Генпрокуратуре осудили критиков действий правоохранителей, а пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган даже начала составлять список тех, кто "поднял очередную измену в то время, когда все стражи порядка осуществляли спецоперацию по Бабченко".

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника: обещал 30 тысяч долларов и отдал уже 15 тысяч.

С исполнителем СБУ добилась сотрудничества – он якобы помог осуществить "комбинацию, в ходе которой организатору убийства стало понятно, что убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

Гражданину Г. подготовили подозрение по ч.1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч.5 ст. 27 (виды соучастников), ч.3 ст. 258 (террористический акт) УК.

Алена Рощенко, УП
Темы: Бабченко АркадийСБУ
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