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Одеський суд залишив під вартою екс-бійця "Айдару"

П'ятниця, 4 травня 2018, 00:30

Апеляційний суд Одеської області залишив під вартою екс-бійця батальону "Айдар" В. Балацького, який підозрюється у незаконному виготовленні, переробці і збуті зброї.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Повідомляється, що раніше Балацький приймав участь в бойових діях в зоні проведення АТО на території Донецької та Луганської областей в складі батальйону "Айдар".

Наразі йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28 ч.2 ст.263 ч.1; ст. 263-1 ч.2 КК України, а саме незаконне виготовлення, переробку вогнепальної зброї, видалення та заміни маркування, виготовлення бойових припасів, вибухових пристроїв та вибухових речовин у складі організованної злочинної групи.

Також його підозрюють у збуті зазначених предметів у кримінальне середовище Київського та інших регіонів України.

"Відповідно до тверджень органів досудового слідства,  у складі даної злочинної групи на Балацького В.В. була покладена функція налагодження ринку збуту, джерел отримання додаткових деталей та комплектуючих, утримання місць зберігання боєприпасів, вибухонебезпечних речовин та іншого стрілецького озброєння, яке зберігалося з метою подальшого збуту", - повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що раніше ухвалою слідчого судді Приморського районного суду Одеси був застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб або внесення застави у 440500 гривень.  

Також повідомляється, що апеляційний суд розглянув апеляційні скарги захисників екс-військового і задовольнив їх частково.

Зокрема підозрюваному обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 11 червня або внесення застави у розмірі 440 500 гривень.

Українська правда
Теми: судзброяарешт
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