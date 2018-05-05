МЗС: В Україні немає зростання проявів антисемітизму

Міністерство закордонних справ України відкидає будь-які інсинуації та звинувачення у зростанні проявів антисемітизму на території держави.

Про це йдеться у офіційній заяві МЗС.

"Україна послідовно засуджує будь-які прояви нетерпимості чи публічні антисемітські заклики, а правоохоронні органи розслідують та притягають до відповідальності кожного винного у таких правопорушеннях", - наголосили у відомстві.

"Подібні ганебні провокації часто інспіровані кремлівським режимом, який за допомогою інструментів гібридної агресії намагається розхитати політичну ситуацію та вкотре кинути на Україну тінь антисемітизму", - підкреслили в міністерстві.

"За даними Моніторингової групи прав нацменшин неурядової організації Конгрес національних громад України, протягом 2017 року в Україні не було зафікосвано жодного випадку насильства на ґрунті антисемітизму.