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МЗС: В Україні немає зростання проявів антисемітизму

Субота, 5 травня 2018, 03:35

Міністерство закордонних справ України відкидає будь-які інсинуації та звинувачення у зростанні проявів антисемітизму на території держави.

Про це йдеться у офіційній заяві МЗС.

"Україна послідовно засуджує будь-які прояви нетерпимості чи публічні антисемітські заклики, а правоохоронні органи розслідують та притягають до відповідальності кожного винного у таких правопорушеннях", - наголосили у відомстві.

"Подібні ганебні провокації часто інспіровані кремлівським режимом, який за допомогою інструментів гібридної агресії намагається розхитати політичну ситуацію та вкотре кинути на Україну тінь антисемітизму", - підкреслили в міністерстві.

"За даними Моніторингової групи прав нацменшин неурядової організації Конгрес національних громад України, протягом 2017 року в Україні не було зафікосвано жодного випадку насильства на ґрунті антисемітизму.

За результатми опитування PEW Research Center, рівень антисемітизму в Україні є найнижчим у Центрально-Східній Європі", - йдеться у заяві.

Раніше Посольство США в Україні висловило розчарування проявами антисемітизму в Україні.

Президент Петро Порошенко заявляє, що влада рішуче реагуватиме на будь-які спроби посіяти ворожнечу через належність до іншого віросповідання, нації або культури.  

2 травня в Одесі відбулися пам’ятні заходи до 4 річниці трагедії на Куликовому полі та в Будинку профспілок, а націоналісти провели марш "Українського порядку".

Лідер одеської організації "Правого сектора" Тетяна Сойкіна під час мітингу заявила: "На майбутнє ми віримо, ми впевнені в тому, що наведемо в Одесі й в Україні справжній український порядок. Україна буде належати українцям, а не ж... дам, не олігархії". 

Це висловлювання обурило єврейську громаду.

Речник громади "Хабад Шомрей Шабос" Болеслав Капулкін заявив, що такого в Україні бути не повинно, і запевнив, що направить звернення до поліції, Генпрокуратури й СБУ з вимогою дати правову оцінку словами активіста.

Сама Сойкіна пізніше перепросила через Facebook у тих, кого образили її слова.

Однак поліція Одеси все одно розпочала провадження щодо порушення расової, національної рівноправності громадян під час акцій 2 травня.

Теми: МЗСправа людини
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