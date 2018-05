Порошенко про антисемітські заклики: Влада реагуватиме рішуче

Президент Петро Порошенко заявляє, що влада рішуче реагуватиме на будь-які спроби посіяти ворожнечу через належність до іншого віросповідання, нації або культури.

Про це він написав у Facebook.

"Я рішуче засуджую будь-які прояви нетерпимості та антисемітизму. Вважаю неприпустимими спроби протягнути ці ганебні явища в Україну – як це нещодавно мало місце під час акцій у Львові та Одесі.

Українська влада рішуче реагуватиме на будь-які спроби посіяти ворожнечу в нашому суспільстві", - написав Порошенко.

Глава держави запевнив, що реакція правоохоронних органів „на такі протиправні дії буде миттєвою".

"Україна – не місце для дискримінації та нетерпимості за будь-якими ознаками, адже повага до життя і гідності кожної людини є найвищою цінністю для Української держави", - підсумував президент.

Раніше Посольство США в Україні висловило розчарування проявами антисемітизму в Україні.

"Розчаровані нещодавніми проявами ненависті та антисемітизму у Львові та Одесі. У новій Україні немає місця для нетерпимості", - йдеться у заяві американського посольства.

🇺🇸 Disheartened to see recent displays of hate speech and anti-Semitism in Lviv and Odessa. There is no room for intolerance in the new Ukraine.



🇺🇦 Розчаровані нещодавніми проявами ненависті та антисемітизму у Львові та Одесі. У новій Україні немає місця для нетерпимості.