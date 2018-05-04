Порошенко про антисемітські заклики: Влада реагуватиме рішуче

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П'ятниця, 4 травня 2018, 19:19

Президент Петро Порошенко заявляє, що влада рішуче реагуватиме на будь-які спроби посіяти ворожнечу через належність до іншого віросповідання, нації або культури.  

Про це він написав у Facebook.

"Я рішуче засуджую будь-які прояви нетерпимості та антисемітизму. Вважаю неприпустимими спроби протягнути ці ганебні явища в Україну – як це нещодавно мало місце під час акцій у Львові та Одесі.

Українська влада рішуче реагуватиме на будь-які спроби посіяти ворожнечу в нашому суспільстві", - написав Порошенко.

Глава держави запевнив, що реакція правоохоронних органів „на такі протиправні дії буде миттєвою".

"Україна – не місце для дискримінації та нетерпимості за будь-якими ознаками, адже повага до життя і гідності кожної людини є найвищою цінністю для Української держави", - підсумував президент.

Раніше Посольство США в Україні висловило розчарування проявами антисемітизму в Україні.

"Розчаровані нещодавніми проявами ненависті та антисемітизму у Львові та Одесі. У новій Україні немає місця для нетерпимості", - йдеться у заяві американського посольства.

2 травня в Одесі відбулися пам’ятні заходи до 4 річниці трагедії на Куликовому полі та в Будинку профспілок, а націоналісти провели марш "Українського порядку".

Лідер одеської організації "Правого сектора" Тетяна Сойкіна під час мітингу заявила: "На майбутнє ми віримо, ми впевнені в тому, що наведемо в Одесі й в Україні справжній український порядок. Україна буде належати українцям, а не ж... дам, не олігархії". 

Це висловлювання обурило єврейську громаду.

Речник громади "Хабад Шомрей Шабос" Болеслав Капулкін заявив, що такого в Україні бути не повинно, і запевнив, що направить звернення до поліції, Генпрокуратури й СБУ з вимогою дати правову оцінку словами активіста.

Сама Сойкіна пізніше перепросила через Facebook у тих, кого образили її слова.

Однак поліція Одеси все одно розпочала провадження щодо порушення расової, національної рівноправності громадян під час акцій  2 травня.

Теми: Порошенко Одеса права людини
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