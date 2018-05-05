Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики: У суботу - грози і надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Субота, 5 травня 2018, 09:43

Вдень 5 травня у західних, Житомирськй та Вінницькій областях місцями очікуються грози, подекуди шквали 15-20 м/с.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру. 

За даними синоптиків, також у суботу в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

 

Окрім того на Верхньому Дніпрі на ділянці Лоєв-Неданчичі, Десні нижче н.п.Розльоти у Чернігівській області зберігатиметься, а на Сеймі (Сумська область) очікується перевищення небезпечних відміток, що може спричинити порушення місцевого транспортного сполучення, обтоплення, часткове затоплення прирічкових територій і об'єктів. 

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: