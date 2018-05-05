Вдень 5 травня у західних, Житомирськй та Вінницькій областях місцями очікуються грози, подекуди шквали 15-20 м/с.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, також у суботу в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Окрім того на Верхньому Дніпрі на ділянці Лоєв-Неданчичі, Десні нижче н.п.Розльоти у Чернігівській області зберігатиметься, а на Сеймі (Сумська область) очікується перевищення небезпечних відміток, що може спричинити порушення місцевого транспортного сполучення, обтоплення, часткове затоплення прирічкових територій і об'єктів.