У поліції Луганщини з'явився новий голова

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Субота, 5 травня 2018, 18:15

Поліцію Луганщини очолив Сергій Колесник, який до цього очолював кримінальну поліцію Донеччини.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, глава НП Сергій Князєв представив нового керівника особовому складу поліції Луганщини під час відкриття Станично-Луганського відділу поліції.

Князєв повідомив, що Колесник приступив до виконання обов’язків з 4 травня.

Сергій Колесник
Сергій Колесник

Полковник поліції Колесник 17 років присвятив службі в карному розшуку. Пройшов шлях від оперуповноваженого до заступника начальника Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС в Кіровоградській області.

У 2014 році очолив кримінальну міліцію Маріуполя.

У 2015 році його було призначено на посаду начальника місцевої міліції, а за кілька місяців офіцер став заступником начальника – начальником кримінальної поліції Донецької області.

Як повідомлялося, 3 травня на посаду начальника ГУ Національної поліції в Запорізькій області було призначено генерала поліції третього рангу Сергія Коміссарова, а керівником поліції Миколаєвської області став полковник поліції Олександр Анохін.

Раніше Коміссаров керував поліцією Луганщини.

Українська правда
Теми: поліція Луганська область
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