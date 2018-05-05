Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У поліції Луганщини з'явився новий голова

Субота, 5 травня 2018, 18:15

Поліцію Луганщини очолив Сергій Колесник, який до цього очолював кримінальну поліцію Донеччини.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, глава НП Сергій Князєв представив нового керівника особовому складу поліції Луганщини під час відкриття Станично-Луганського відділу поліції.

Князєв повідомив, що Колесник приступив до виконання обов’язків з 4 травня.

Сергій Колесник
Сергій Колесник

Полковник поліції Колесник 17 років присвятив службі в карному розшуку. Пройшов шлях від оперуповноваженого до заступника начальника Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС в Кіровоградській області.

У 2014 році очолив кримінальну міліцію Маріуполя.

У 2015 році його було призначено на посаду начальника місцевої міліції, а за кілька місяців офіцер став заступником начальника – начальником кримінальної поліції Донецької області.

Як повідомлялося, 3 травня на посаду начальника ГУ Національної поліції в Запорізькій області було призначено генерала поліції третього рангу Сергія Коміссарова, а керівником поліції Миколаєвської області став полковник поліції Олександр Анохін.

Раніше Коміссаров керував поліцією Луганщини.

Українська правда
Теми: поліціяЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
поліція
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Що повинен зробити Вигівський на посаді голови Національної поліції
В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: