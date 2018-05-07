Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сільське господарство окупованого Криму опинилося у критичному стані

Понеділок, 7 травня 2018, 20:57

Підконтрольне Кремлю "міністерство сільського господарства Криму" стверджує, що через брак вологи на півострові можуть загинути озимі та ярі культури "на значних площах".

Про це пише "Крим.Реалії" з посиланням на прес-службу "відомства".

"Обстеження посівів по регіонах показало, що в більшості районів склалася критична ситуація із забезпеченням вологою і, на тлі відсутності найближчим часом продуктивних дощів, це може привести до загибелі озимих та ярих зернових культур на великих площах і значного зниження їх врожайності на збережених полях", - йдеться в повідомленні.

За словами російського міністра сільського господарства Криму Андрія Рюмшина, критична ситуація склалася через малу кількість опадів взимку.

За даними заступника директора з науки НДІ сільського господарства Криму Людмили Радченко, найбільш небезпечна ситуація з урожаєм озимих склалася на півночі і сході Криму - Первомайський, Роздольненський, Джанкойський, Нижньогірський, Совєтський, Чорноморський, Ленінський і Кіровський райони.

Ще в січні Рюмшин прогнозував, що в 2018 році в окупованому Криму очікується хороший урожай цукрових буряків і зернових культур.

У той же час деякі кримські аграрії поскаржилися місцевим ЗМІ, що вирощують пшеницю собі у збиток. Через санкції, втрати ринків і низькі закупівельні ціни в сусідній Росії їх продукція сильно подешевшала. Крім того, значну частину прибутку кримські фермери втратили через брак прісної води на півострові.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримокупаціясільське господарство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: