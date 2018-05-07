Сільське господарство окупованого Криму опинилося у критичному стані

Підконтрольне Кремлю "міністерство сільського господарства Криму" стверджує, що через брак вологи на півострові можуть загинути озимі та ярі культури "на значних площах".

Про це пише "Крим.Реалії" з посиланням на прес-службу "відомства".

"Обстеження посівів по регіонах показало, що в більшості районів склалася критична ситуація із забезпеченням вологою і, на тлі відсутності найближчим часом продуктивних дощів, це може привести до загибелі озимих та ярих зернових культур на великих площах і значного зниження їх врожайності на збережених полях", - йдеться в повідомленні.

За словами російського міністра сільського господарства Криму Андрія Рюмшина, критична ситуація склалася через малу кількість опадів взимку.

За даними заступника директора з науки НДІ сільського господарства Криму Людмили Радченко, найбільш небезпечна ситуація з урожаєм озимих склалася на півночі і сході Криму - Первомайський, Роздольненський, Джанкойський, Нижньогірський, Совєтський, Чорноморський, Ленінський і Кіровський райони.

Ще в січні Рюмшин прогнозував, що в 2018 році в окупованому Криму очікується хороший урожай цукрових буряків і зернових культур.

У той же час деякі кримські аграрії поскаржилися місцевим ЗМІ, що вирощують пшеницю собі у збиток. Через санкції, втрати ринків і низькі закупівельні ціни в сусідній Росії їх продукція сильно подешевшала. Крім того, значну частину прибутку кримські фермери втратили через брак прісної води на півострові.