Сельское хозяйство оккупированного Крыма оказалось в критическом состоянии

Подконтрольное Кремлю "министерство сельского хозяйства Крыма" утверждает, что из-за нехватки влаги на полуострове могут погибнуть озимые и яровые культуры "на значительных площадях".

Об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу "ведомства".

"Обследование посевов по регионам показало, что в большинстве районов сложилась критическая ситуация с обеспечением влагой и, при отсутствии в ближайшее время продуктивных дождей, это может привести к гибели озимых и яровых зерновых культур на больших площадях и значительному снижению их урожайности на сохранившихся полях", – говорится в сообщении.

По словам российского министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, критическая ситуация сложилась из-за маленького количества осадков зимой.

По данным заместителя директора по науке НИИ сельского хозяйства Крыма Людмилы Радченко, наиболее опасная ситуация с урожаем озимых сложилась на севере и востоке Крыма – Первомайский, Раздольненский, Джанкойский, Нижнегорский, Советский, Черноморский, Ленинский и Кировский районы.

Еще в январе Рюмшин прогнозировал, что в 2018 году в аннексированном Крыму ожидается хороший урожай сахарной свеклы и зерновых культур.

В то же время некоторые крымские аграрии пожаловались местным СМИ, что выращивают пшеницу себе в убыток. Из-за санкций, потери рынков и низких закупочных цен в соседней России их продукция сильно подешевела. Кроме того, существенную часть прибыли крымские фермеры потеряли из-за нехватки пресной воды на полуострове.