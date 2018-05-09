ООС: 8 травня 57 обстрілів, постраждали 5 військових

Минулої доби на Донбасі зафіксовано 57 прицільних ворожих обстрілів. Внаслідок обстрілів 3 українських військових отримали поранення, ще двоє – бойове травмування.

Про це повідомив речник Міноборони Максим Праута на брифінгу в середу.

За його словами, стан здоров’я одного із захисників – важкий, двох – середньої важкості, ще двох військовослужбовців Об’єднаних сил – задовільний.

Загалом окупанти випустили по військовослужбовцях Об’єднаних сил понад 200 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм, здійснили близько сотні пострілів з артилерії калібру 122 мм.

Українські військові близько 30 разів відкривали вогонь у відповідь із дозволеного Мінськими угодами озброєння.

На Луганському напрямку зафіксовано 20 тривалих прицільних ворожих обстрілів. Тут окупанти найактивніше застосовували важке озброєння.

Протягом 8 травня ворог 6 разів вів обстріли українських опорних пунктів з артилерії калібру 122 мм. Загалом по оборонцях н.п. Попасна і Залізне, та двічі – по захисниках Луганського і Троїцького противник здійснив близько сотні пострілів з артилерії 122-го калібру.

Обстріли з мінометів калібрів 120 та 82 мм зафіксовано по українських оборонних позиціях поблизу н.п. Луганське, Новозванівка, Зайцеве, Золоте, Троїцьке та Кримське. Загалом наші захисники нарахували близько 200 розривів мінометних мін.

Провокаційні обстріли з гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів ворог тричі вів в бік захисників Кримського, та п’ять разів по оборонцях Новозванівки. Озброєння БМП противник застосував поблизу Троїцького.

На Донецькому напрямку протягом минулої доби українські захисники 37 разів потрапляли під ворожий провокаційний вогонь.

Бойовики окупаційних адміністрацій РФ ввечері випустили декілька мін з міномету калібру 82 мм, вели обстріл із зенітної установки ЗУ-23-2 та БМП по захисниках Авдіївки. Також озброєння БМП та гранатомети ворог застосовував після 17.40, протягом години, по оборонцях шахти Бутівка.

Тривалі провокаційні обстріли українських опорних пунктів з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних типів та стрілецької зброї бойовики російсько-окупаційних військ неодноразово вели поблизу н.п. Піщевик, Широкине, Водяне, Верхньоторецьке, Гнутове, Красногорівка, Опитне, Піски, Авдіївка, Мар’їнка, Павлопіль, Кам’янка, та по захисниках шахти Бутівка.

Повідомляється також, що 9 травня вночі внаслідок ворожого обстрілу загинув один український захисник, 1969 р.н.