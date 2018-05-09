ООС: 8 Мая 57 обстрелов, пострадали 5 военных

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 57 прицельных вражеских обстрелов. Вследствие обстрелов 3 украинских военных получили ранения, еще двое - боевые травмы.

Об этом сообщил спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в среду.

По его словам, состояние здоровья одного из защитников - тяжелое, двух - средней тяжести, еще двух военнослужащих Объединенных сил - удовлетворительное.

В общем оккупанты выпустили по военнослужащим Объединенных сил более 200 мин из минометов калибров 120 и 82 мм, совершили около сотни выстрелов из артиллерии калибра 122 мм.

Украинские военные около 30 раз открывали огонь из разрешенного минскими соглашениями вооружения.

На Луганском направлении зафиксировано 20 длительных прицельных вражеских обстрелов. Здесь оккупанты активнее всего применяли тяжелое вооружение.

В течение 8 мая враг 6 раз вел обстрелы украинских опорных пунктов из артиллерии калибра 122 мм. В целом по защитникам н.п. Попасная и Железное, и дважды - по защитниках Луганского и Троицкого противник совершил около сотни выстрелов из артиллерии 122-го калибра.

Обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм зафиксированы по украинским оборонительным позициям вблизи н.п. Луганское, Новозвановка, Зайцево, Золотое, Троицкое и Крымское. В целом наши защитники насчитали около 200 разрывов минометных мин.

Провокационные обстрелы из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов враг трижды вел в сторону защитников Крымского, и пять раз по защитникам Новозвановки. Вооружение БМП противник применил вблизи Троицкого.

На Донецком направлении за прошедшие сутки украинские защитники 37 раз попадали под вражеский провокационный огонь.

Боевики оккупационных администраций РФ вечером выпустили несколько мин с миномета калибра 82 мм, вели обстрел из зенитной установки ЗУ-23-2 и БМП по защитникам Авдеевки. Также вооружение БМП и гранатометы враг применял после 17.40, в течение часа, по защитникам шахты Бутовка.

Длительные провокационные обстрелы украинских опорных пунктов из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных типов и стрелкового оружия боевики российско-оккупационных войск неоднократно вели вблизи н.п. Пищевик, Широкино, Водяное, Верхнеторецкое, Гнутово, Красногоровка, Опытное, Пески, Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Каменка, и по защитникам шахты Бутовка.

Сообщается также, что 9 мая ночью в результате вражеского обстрела погиб один украинский защитник, 1969 г.р.