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Троє звільнених із КНДР американців летять додому – Трамп

Середа, 9 травня 2018, 18:42

Троє звільнених з КНДР громадян США повертаються додому разом з держсекретарем США Майком Помпео, який перебував з візитом у Пхеньяні.

Про це повідомив у середу президент США Дональд Трамп у Twitter.

"Радий повідомити вам, що держсекретар Майк Помпео перебуває в повітрі, повертаючись із Північної Кореї з трьома чудовими джентльменами, на зустріч із якими всі так чекають. Схоже, вони почуваються добре", - написав Трамп.

Він також повідомив, що прибуде на авіабазу Ендрюс, щоб зустріти звільнених з КНДР американців.

Як повідомлялося, 3 травня член групи юристів Трампа Руді Джуліані повідомив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вирішив відпустити трьох американських в'язнів.

За даними ЗМІ, трьох громадян США, засуджених у КНДР за шпигунство і "ворожі дії", перевели з в'язниці в готель під Пхеньяном. Усі вони - американці корейського походження. Пастор Кім Дон Чхоль був затриманий 2005 року, викладач вишу у Пхеньяні Тоні Кім і його колега Кім Хак Сон - 2017-го.

Нагадаємо, у травні або на початку червня має відбутися історичний самітлідерів КНДР і США.

Українська правда
Теми: СШАКНДР
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