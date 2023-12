Троє звільнених із КНДР американців летять додому – Трамп

Троє звільнених з КНДР громадян США повертаються додому разом з держсекретарем США Майком Помпео, який перебував з візитом у Пхеньяні.

Про це повідомив у середу президент США Дональд Трамп у Twitter.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.