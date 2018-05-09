Троє звільнених із КНДР американців летять додому – Трамп

Троє звільнених з КНДР громадян США повертаються додому разом з держсекретарем США Майком Помпео, який перебував з візитом у Пхеньяні.

Про це повідомив у середу президент США Дональд Трамп у Twitter.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018

"Радий повідомити вам, що держсекретар Майк Помпео перебуває в повітрі, повертаючись із Північної Кореї з трьома чудовими джентльменами, на зустріч із якими всі так чекають. Схоже, вони почуваються добре", - написав Трамп.

Secretary Pompeo and his “guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018

Він також повідомив, що прибуде на авіабазу Ендрюс, щоб зустріти звільнених з КНДР американців.

Як повідомлялося, 3 травня член групи юристів Трампа Руді Джуліані повідомив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вирішив відпустити трьох американських в'язнів.

За даними ЗМІ, трьох громадян США, засуджених у КНДР за шпигунство і "ворожі дії", перевели з в'язниці в готель під Пхеньяном. Усі вони - американці корейського походження. Пастор Кім Дон Чхоль був затриманий 2005 року, викладач вишу у Пхеньяні Тоні Кім і його колега Кім Хак Сон - 2017-го.

Нагадаємо, у травні або на початку червня має відбутися історичний самітлідерів КНДР і США.