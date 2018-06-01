РосЗМІ пошукали, хто такий "замовник Бабченка" з "фонду Путіна"

В'ячеслав Пивоварник, нібито пов'язаний з організацією вбивства журналіста Аркадія Бабченка, ймовірно керував чи володів частками в 5 українських компаніях.

Про це пише російське видання "The Bell", посилаючись на дані системи "СПАРК-Интерфакс".

Напередодні затриманий як організатор замаху на Бабченка Борис Герман, сказав, що цей громадянин України проживає зараз у Москві і "відповідає в приватному фонді Путіна за організацію терористичних актів і державного військового перевороту на наступних виборах президента, конкретно відповідає за всю Україну".

В системі "СПАРК-Интерфакс" є дані тільки про одного В'ячеслава Олександровича Пивоварник, який керував чи володів частками п'яти українських юросіб, у тому числі – 50% ТОВ "Громадська служба безпеки України".



Другим співзасновником цієї компанії виступає Сергій Яремович Дєєв. Його повний тезка фігурує у ЗМІ як діяч українського старообрядництва і називається експертом російського Фонду національної і міжнародної безпеки.



А цей фонд очолював колишній радянський генерал-спецпропагандист Леонід Шершнєв (помер у кінці 2014 року). Він же виступав засновником націоналістичного фонду "Русские" і "Центру допомоги співвітчизникам з Новоросії та України".



У заблокованій в Україні соцмережі "Одноклассники" є профіль В'ячеслава Пивоварника 1984 року народження. Він навчався в Ужгородському державному інституті інформатики і Київському політехнічному інституті. У друзях у Пивоварник – Борис Герман.

Докладніше біографія Пивоварника описана на сайті Seminars.management.com.ua. Там він названий керуючим партнером компанії TalentkapitaL. ТОВ "Теленткапітал" є в числі заснованих Пивоварником у СПАРК.



Судячи з Твіттеру компанії, в 2009-2010 роках вона займалася бізнес-тренінгами в Києві. Там також вказано профіль Пивоварника в LinkedIn, але він уже видалений.



Видалено й профіль Пивоварника у "ВКонтакте", але в кеші агрегаторів даних із соцмереж видно, що останнім місцем проживання в акаунті було вказано Санкт-Петербург.

У 2012-2016 роках В'ячеслав Пивоварник також був гендиректором українського ТОВ "Рускон-Україна". Власником ТОВ значиться іноземна компанія "Енервi трейд сервiсіз ЛТД". У реєстрі британських компаній є компанія Nrv Trade Services Ltd., директором якої значиться Борис Герман.



"Рускон-Україна" – спільне підприємство з російським оператором контейнерних перевезень "Рускон", на сайті в контактах вказана пошта s.pyvovarnyk@ruscon-ukraine.com.ua.



Власник "Рускон" – колишній депутат Держдуми РФ Сергій Шишкарьов, якого називають соратником і другом екс-віце-прем'єра Росії Дмитра Рогозіна.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.