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На вихідних у Києві змінять та перекриють рух транспорту

П'ятниця, 1 червня 2018, 16:35

Вхід до київського метро на станції "Арсенальна" можуть обмежувати протягом 3 червня.

Про це повідомив столичний метрополітен у Twitter.

"3 червня 2018 року у зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження на вхід для пасажирів станцію "Арсенальна", – йдеться в повідомленні.

Зазвичай метрополітен повідомляє про можливе обмеження перед заходами. Воно застосовується при різкому збільшенні пасажиропотоку.

Також у "Київпастранс" повідомили, що на час проведення спортивно-масових заходів на вихідних будуть змінені маршрути наземного транспорту.

Зокрема, йдеться про автобуси №№ 2, 5, 12, 24, 62, 114, 118 та тролейбуси №№ 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 40, 42.

Зазначається, що 2 та 3 червня в Києві відбудуться фестиваль "Radioday free open air", міжнародні змагання із велосипедного спорту "RaceHorizonPark" та спортивно-благодійний "Пробіг під каштанами".

Українська правда
Теми: Київтранспортметро
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