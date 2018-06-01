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Берлін хоче доказів по "вбивству" Бабченка

П'ятниця, 1 червня 2018, 17:53

Уряд Німеччини вимагає від української влади пояснень щодо інсценування Службою безпеки вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко.

Про це заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт, пише Deutsche Welle.

"Оскільки звинувачення дуже серйозні, можна, природно, очікувати, що вони будуть підкріплені доказами", – цитує видання Зайберта.

За його словами, у справі йдеться про змову з метою вбивства журналіста.

Представник уряду ФРН вважає, що можна буде говорити про серйозний замах на свободу преси, якщо підозри підтвердяться.

Раніше глава МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс розкритикував інсценування вбивства Аркадія Бабченка.

Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс сказав, що не розуміє влаштовану Службою безпеки України інсценізацію.

В організації "Репортери без кордонів" та ОБСЄ спецоперацію СБУ також розкритикували.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві.

Але ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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31 травня суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка.

Під час засідання Герман заявив, що співпрацює з українською контррозвідкоюта назвав замовника з фонду Путіна.

Герман також є обвинуваченим в інших кримінальній справах.

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Теми: Бабченко Аркадій
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