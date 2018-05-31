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"Вбивство" Бабченка: організатора Германа арештували

Четвер, 31 травня 2018, 22:10
Вбивство Бабченка: організатора Германа арештували

Суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка.

Відповідне рішення ухвалила суддя Вікторія Світлицька в четвер.

"Клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться в рішенні.

Можливість внесення застави рішення суду не передбачає.

Таким чином, суд задовольнив клопотання обвинувачення.

Протягом 5 діб ухвалу можна буде оскаржити.

Під час засідання Герман заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

Раніше стало відомо, що ймовірний організатор "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман є обвинуваченим в інших кримінальній справах.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Читайте також: Все про "вбивство" Аркадія Бабченка та Бабченко живий!

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОшника. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

"Українська правда" в Threads

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