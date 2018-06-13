На проекти націоналістів з "С14" та "Свободи" виділили понад мільйон з бюджету

Конкурсна комісія з визначення проектів національно-патріотичного виховання виділила понад мільйон гривень на проекти організацій, засновниками яких є представники націоналістичних "С14" та "Свобода".

Про це пише "Громадське радіо".

"Майже півмільйона гривень отримали кілька проектів радикальної організації "С14" та близько семиста тисяч отримала ГО "Голосіївська криївка", засновники якої є членами націоналістичної партії "Свобода", – зазначає видання.

Комісія вирішила профінансувати три проекти ГО "Освітня асамблея" та дитячий табір від ГО "Січ-С14".

За інформацією видання, серед засновників першої організації керівник націоналістичної організації "С14" Євген Карась, а серед засновників другої – Володимир Карась, який має таке ж прізвище, по-батькові, як і керівник "С14", та зареєстрований за тією ж адресою.

Цим організація виділили 440 тисяч гривень на такі заходи: "Національно-патріотичне виховання — запорука інформаційної безпеки держави"; "Правосвідомість як фундаментальна засада сучасного Національно-патріотичного виховання"; "Всеукраїнський дистанційний центр національно-патріотичного виховання"; "Популяризація національної історичної спадщини шляхом використання історико-симулятивної забави "Холодний яр".

Крім того, 760 тисяч отримала ГО "Голосіївська криївка" на 4 фестивалі: Батуринфест "Шабля", "Донцов фест", "Карпатська Україна" та "Гальчевський фест".

Як пишуть журналісти, серед засновників "Голосіївської криївки" Руслан Андрійко, голова Чернігівської "Свободи", Лідія Ушій, член "Свободи", Радислав Дудтка, активіст "Свободи", Дмитро Павлюк, член "Свободи".

Секретар конкурсної комісії Микола Ляхович пояснив "Громадському радіо", що комісія не може аналізувати ідеологію організацій, які подають свої проекти.

"Проекти визначають відповідно до пріоритетів, які визначені урядом в оголошенні конкурсу. Ми опрацювали, наскільки діяльність членів комісії відповідає ціннісним орієнтирам та індикаторам ефективності, закладеним у стратегію національно-патріотичного виховання відповідно до указу президента України від 2015 року", – розповів Ляхович.

Організація "С14" відома своїми акціями. Вони розганяли ромів на Лисій горі, обливали зеленкою керівника "Росспівробітництва" в Києві, кефиром – очільницю Прогресивної соціалістичної партії Наталію Вітренко, фарбою – пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, змушували знімати оголошення російською мовою.

В травні цього року суд зобов'язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти лідера праворадикального руху "С14" Євгена Карася через дії стосовно бразильця Рафаеля Лусваргі, якого в Україні звинувачують в участі в незаконних збройних формуваннях.