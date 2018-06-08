Мюллер висунув нові обвинувачення проти Манафорта та Килимника

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П'ятниця, 8 червня 2018, 22:15
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Спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує можливе втручання РФ в американські вибори, висунув нові обвинувачення проти Пола Манафорта та його близького підлеглого Костянтина Килимника.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Обвинувальний акт стосується справи про відмивання грошей Манафортом, і звинувачує його та Килимника у перешкоджанні правосуддю. 5 червня Мюллер звинуватив Манафорта у спробі вплинути на свідків у його справі, заявляючи, що Манафорт і інша особа намагалися зв'язатися із свідками, щоб отримати фальшиве свідчення про роботу, проведену для України", - пише видання.

У нових обвинуваченнях ідентифікували другу особу – нею і виявився Костянтин Килимник. Його звинуватили у перешкоджанні правосуддю та змові для перешкоджання правосуддю.

Раніше в інтерв'ю "Радіо Свободі" Костянтин Килимник розповів, як працював на Пола Манафорта в Україні та США і заявив, що не пов'язаний з ГРУ РФ.  

У розслідуванні Роберта Мюллера Килимника називають "російським розвідником", позначаючи у матеріалах справи як "Особу А" і не оприлюднюючи більше жодних деталей.

Відповідно до публікації, Килимник працював з Манафортом і керував його київським офісом з 2005 до 2015 рр., а також "бачив, як Манафорт працював у різних країнах". Про які конкретно країни йдеться, Килимник не уточнює, зазначаючи, що вони розташовані "у Європі та Африці".

30 жовтня 2017 року Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу було оприлюднено звинувачення з 12 пунктів, яке містить відмивання грошей, несплату податків, шахрайство і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації.

У грудні суд у США частково задовольнив прохання Манафорта про звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Манафорт не визнав себе винним по жодному з обвинувальних висновків. Він перебуває під домашнім арештом і зобов'язаний носити електронний браслет. Судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня, а у Вірджинії суд розгляне справу 10 липня.

У лютому 2018-го  Роберт Мюллер звинуватив колишнього адвоката у справі Юлії Тимошенко Олександра Ван дер Зваана, який визнав, що неправдиво свідчив про втручання РФ у американські вибори 2016 року.

У документах звинувачення зазначено, що Ван дер Зваан вів бесіди з Річардом Гейтсом і "особою А". Згодом стало відомо, що "особа А" - колишній офіцер російської розвідки Костянтин Килимник, який також працював у лобістській фірмі Манафорта в Україні у вересні і жовтні 2016 року.

Ван дер Зваан "визнав, що знав" про зв'язок з росіянами, тому що Гейтс розповів йому про це.

Коли Килимник працював на Януковича у команді Манафорта, там теж підозрювали, що він доповідає в Москву, однак не надавали цьому значення. Також він виступав посередником між Манафором і російським олігархом Олегом Дерипаскою, близьким до президента РФ Володимира Путіна.

Зв'язок між Гейтсом і Килимником має велике значення, оскільки кримінальні звинувачення, раніше висунуті проти Гейтса і Манафорта, стосуються лише їх лобістської роботи для України до президентських виборів 2016-го в США.

Марія Думанська, УП
Теми: США Манафорт Росія
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