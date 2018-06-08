Мюллер висунув нові обвинувачення проти Манафорта та Килимника

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує можливе втручання РФ в американські вибори, висунув нові обвинувачення проти Пола Манафорта та його близького підлеглого Костянтина Килимника.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Обвинувальний акт стосується справи про відмивання грошей Манафортом, і звинувачує його та Килимника у перешкоджанні правосуддю. 5 червня Мюллер звинуватив Манафорта у спробі вплинути на свідків у його справі, заявляючи, що Манафорт і інша особа намагалися зв'язатися із свідками, щоб отримати фальшиве свідчення про роботу, проведену для України", - пише видання.

У нових обвинуваченнях ідентифікували другу особу – нею і виявився Костянтин Килимник. Його звинуватили у перешкоджанні правосуддю та змові для перешкоджання правосуддю.

Раніше в інтерв'ю "Радіо Свободі" Костянтин Килимник розповів, як працював на Пола Манафорта в Україні та США і заявив, що не пов'язаний з ГРУ РФ.

У розслідуванні Роберта Мюллера Килимника називають "російським розвідником", позначаючи у матеріалах справи як "Особу А" і не оприлюднюючи більше жодних деталей.

Відповідно до публікації, Килимник працював з Манафортом і керував його київським офісом з 2005 до 2015 рр., а також "бачив, як Манафорт працював у різних країнах". Про які конкретно країни йдеться, Килимник не уточнює, зазначаючи, що вони розташовані "у Європі та Африці".