В американській тюрмі Манафорта посадили в камеру для VIP

В тюрмі в штаті Вірджинія колишній керівник президентської передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт поміщений у камеру для особливо важливих в'язнів.

Про це повідомляє газета New York Post.

Пол Манафорт, колишній керівник президентської передвиборчої кампанії Дональда Трампа у 2016, провів свою першу ніч у федеральній тюрмі у Вірджинії – де його місцеперебування визначено як "VIP", - йдеться у повідомленні.

Манафорт перебуває під вартою у в’язниці Northern Neck Regional Jail у місті Ворсоу у Вірджинії, що приблизно за 90 миль від Вашингтона.

Як уточнює "Голос Америки", VIP у даному випадку означає Very Important Prisoner (дуже важливий в’язень).

15 червня у США федеральна суддя ухвалила рішення взяти під варту колишнього главу виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

30 жовтня 2017 року Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу було оприлюднено звинувачення з 12 пунктів, яке містить відмивання грошей, несплату податків, шахрайство і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації.

У грудні суд у США частково задовольнив прохання Манафорта про звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Манафорт не визнав себе винним по жодному з обвинувальних висновків. Він перебуває під домашнім арештом і зобов'язаний носити електронний браслет. Судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня, а у Вірджинії суд розгляне справу 10 липня.

У червні 2018-го суд наказав спецпрокурору Мюллеру назвати всіх осіб і організації, які залучалися до лобістської діяльності Пола Манафорта в інтересах Партії регіонів, яка здійснювалася без реєстрації в якості іноземного агента, як того вимагає законодавство США.

У лютому 2018-го Роберт Мюллер звинуватив колишнього адвоката у справі Юлії Тимошенко Олександра Ван дер Зваана, який визнав, що неправдиво свідчив про втручання РФ у американські вибори 2016 року.

У документах звинувачення зазначено, що Ван дер Зваан вів бесіди з Річардом Гейтсом і "особою А". Згодом стало відомо, що "особа А" - колишній офіцер російської розвідки Костянтин Килимник, який також працював у лобістській фірмі Манафорта в Україні у вересні і жовтні 2016 року.

Ван дер Зваан "визнав, що знав" про зв'язок з росіянами, тому що Гейтс розповів йому про це.

Коли Килимник працював на Януковича у команді Манафорта, там теж підозрювали, що він доповідає в Москву, однак не надавали цьому значення. Також він виступав посередником між Манафором і російським олігархом Олегом Дерипаскою, близьким до президента РФ Володимира Путіна.