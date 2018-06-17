Клімкін: РФ може погодитися на обмін полоненими під час ЧС-2018 заради іміджу

Росія може погодитися на черговий обмін полоненими у період Чемпіонату світу з футболу, щоб створити позитивний імідж країни.

Таку думку в інтерв'ю "5 каналу" висловив глава МЗС України Павло Клімкін.

При цьому, на думку міністра, розраховувати на швидке звільнення усіх українських полонених не варто.

"Жест можливий, але жест не доброї волі, а в тому, щоб покращити імідж Росії під час чемпіонату. Чемпіонат маємо використати, але і далі мусимо працювати", - зазначив Клімкін.

"Ми прекрасно розуміємо, що у найближчі дні і тижні все одно усіх Росія не випустить, і далі буде використовувати їх як засіб тиску", – сказав міністр.

9 червня президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля. Сторони домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян.

14 червня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

16 червня український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що у Росії відбувається процес затягуваннявідвідування громадян України, які тримаються на території РФ. Також вона підтвердила, що на 18 червня заплановано її зустріч з уповноваженою з прав людини РФ.