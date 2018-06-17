Клімкін: РФ може погодитися на обмін полоненими під час ЧС-2018 заради іміджу

Росія може погодитися на черговий обмін полоненими у період Чемпіонату світу з футболу, щоб створити позитивний імідж країни.

Таку думку в інтерв'ю "5 каналу" висловив глава МЗС України Павло Клімкін.

При цьому, на думку міністра, розраховувати на швидке звільнення усіх українських полонених не варто.

"Жест можливий, але жест не доброї волі, а в тому, щоб покращити імідж Росії під час чемпіонату. Чемпіонат маємо використати, але і далі мусимо працювати", - зазначив Клімкін.

"Ми прекрасно розуміємо, що у найближчі дні і тижні все одно усіх Росія не випустить, і далі буде використовувати їх як засіб тиску", – сказав міністр.

За словами Клімкіна, під час зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" тема політв'язнів обговорювалася понад годину.

"Це була перша серйозна розмова... При чому тут представники Франції та Німечини реально допомагали і разом тиснули, і врешті-решт Лавров (глава МЗС РФ - ред.) сказав - "Ок, я розумію, що це питання не політичне, а гуманітарне". Я сказав "У нас є 23 російських громадянина. Вас їх доля в принципі цікавить, скажіть в присутності наших партнерів? Ми можемо домовитися про подальші кроки, що Денісова (український омбудсмен - ред) всіх відвідає?". ... Щонайменше, це було схоже на обговорення", - повідомив Клімкін.

9 червня президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля. Сторони домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян.

14 червня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

Зокрема, український омбудсмен Людмила Денісова планувала відвідати Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Дмитра Штиблікова, Романа Сущенка, Олександра Кольченка та інших політв'язнів, в т.ч. і в анексованому Криму.

Перший візит Денісової мав відбутися 16 червня в Омськ, де вона мала відвідати Штиблікова. Однак візит Денісової не відбувся, Штиблікова відвідав в.о. консула-керівника Консульства України у Новосибірську.

Згодом Денісова заявила, що переговори про її візити до українських політв'язнів на території Російської Федерації зайшли у глухий кут, а щодо відвідування Сенцова їй "у досить жорсткій формі, практично без будь-яких пояснень сказали, що не допустять зустрічі".

За її словами, візит до журналіста Романа Сущенка та політв'язня Миколи Карпюка 14 червня також не відбувся - його перенесли на інші дні. 16 червня до Карпюка Денисову теж не допустили.

16 червня Денісова заявила, що в РФ відбувається процес затягування відвідування громадян України, які тримаються на території Росії. Також вона підтвердила, що на 18 червня заплановано її зустріч з уповноваженою з прав людини РФ.