Климкин: РФ может согласиться на обмен пленными в период ЧМ-2018 ради имиджа

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Воскресенье, 17 июня 2018, 22:21

Россия может согласиться на очередной обмен пленными в период Чемпионата мира по футболу, чтобы создать положительный имидж страны.

Такое мнение в интервью "5 каналу" высказал глава МИД Украины Павел Климкин.

При этом, по мнению министра, рассчитывать на скорое освобождение всех украинских пленных не стоит.

"Жест возможен, но жест не доброй воли, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат (мы- ред.) должны использовать, но и дальше должны работать", - отметил Климкин.

"Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит, и дальше будет использовать их как средство давления", - сказал министр.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

14 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.

16 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в России происходит процесс затягивания посещения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ. Также она подтвердила, что на 18 июня запланирована ее встреча с уполномоченным по правам человека РФ.

Темы: пленные политзаключенные Росcия
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