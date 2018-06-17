Климкин: РФ может согласиться на обмен пленными в период ЧМ-2018 ради имиджа

Россия может согласиться на очередной обмен пленными в период Чемпионата мира по футболу, чтобы создать положительный имидж страны.

Такое мнение в интервью "5 каналу" высказал глава МИД Украины Павел Климкин.

При этом, по мнению министра, рассчитывать на скорое освобождение всех украинских пленных не стоит.

"Жест возможен, но жест не доброй воли, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат (мы- ред.) должны использовать, но и дальше должны работать", - отметил Климкин.

"Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит, и дальше будет использовать их как средство давления", - сказал министр.

По словам Климкина, в ходе встречи глав МИД "нормандской четверки" тема политзаключенных обсуждалась более часа.

"Это был первый серьезный разговор ... Причем здесь представители Франции и Германии реально помогали и вместе давили, и в конце концов Лавров (глава МИД РФ - ред.) сказал -" Ок, я понимаю, что это вопрос не политический, а гуманитарный". Я сказал "У нас есть 23 российских гражданина. Вас их доля в принципе интересует, скажите в присутствии наших партнеров? Мы можем договориться о дальнейших шагах, что Денисова (украинский омбудсмен - ред.) всех посетит?". ... По меньшей мере, это было похоже на обсуждение", - сообщил Климкин.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

14 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.

В частности, украинский омбудсмен Людмила Денисова планировала посетить Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других политзаключенных, в т.ч. и в аннексирована Крыму.

Первый визит Денисовой должен был состояться 16 июня в Омск, где она должна была посетить Штыбликова. Однако визит Денисовой не состоялся, Штыбликова посетил и.о. консула-руководителя Консульства Украины в Новосибирске.

Позже Денисова заявила, что переговоры о ее визитах к украинским политзаключенных на территории РФ зашли в тупик, а о посещении Сенцова ей "в достаточно жесткой форме, практически без каких-либо объяснений сказали, что не допустят встречи".

По ее словам, визит к журналисту Роману Сущенко и политзаключенному Николаю Карпюку 14 июня также не состоялся - его перенесли на другие дни. 16 июня Денисову к Карпюку также не допустили.

Также Денисова заявила, что в России происходит процесс затягивания посещения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ. Также она подтвердила, что на 18 июня запланирована ее встреча с уполномоченным по правам человека РФ.