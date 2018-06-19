Порошенко внес как неотложный законопроект о создании ВАС

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Вторник, 19 июня 2018, 09:20

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что этот проект закона призван выполнить требования Конституции, закона о Высшем антикоррупционном суде и закона о судоустройстве и статусе судей для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда.

Докладывать законопроект на заседании парламента будет заместитель главы администрации президента Алексей Филатов.

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Однако для самого создания суда нужен еще один закон, заявляют отдельные депутаты и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Международная антикоррупционная сеть Transparency International призвала изменить положение закона об Антикоррупционном суде, которое позволит затягивать судебные процессы против коррупционеров.

Речь идет о правке, которая устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Ранее в "ЦПК", сообщили, что этой правки не было в согласительной таблице, изложенной на сайте Верховной Рады.

Такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

Позже в Раде зарегистрировали проект по изменению скандальной поправки в законе о ВАС. 

БПП и Порошенко хотят завершить создание Антикоррупционного суда 21 июня.

Украинская правда 

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Темы: Порошенко Верховная Рада Антикоррупционный суд
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