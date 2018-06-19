БПП пропонує шукати компроміс по Антикорупційному суду у комітеті

Фракція "Блок Петра Порошенка" пропонує вирішувати конфлікт навколо скандальної правки у законі про Антикорупційний суд шляхом напрацювання спільного рішення у профільному комітеті.



Про це в кулуарах Верховної Ради заявив заступник глави президентської фракції Сергій Березенко.



Депутат запевнив, що "скандальна правка" насправді не скандальна, а була ухвалена відповідно до закону.



"Її неодноразово зачитували на комітеті, вона була роздрукована і роздана. Я закликаю колег не робити скандал на рівному місці", - заявив Березенко.



Він також додав, що його фракція пропонує всім політсилам зібратися на профільному комітеті і напрацювати спільне рішення, яке "і зніме напругу, і не дасть корупціонерам шанс оскаржувати свої вироки у Євросуді з прав людини".

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

Проте для самого створення суду потрібен ще один закон, заявляють окремі депутати та директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Міжнародна антикорупційна мережа Transparency International закликала змінити положення закону про Антикорупційний суд, яке дозволить затягувати судові процеси проти корупціонерів.

Мова йде про правку, яка встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

Раніше у "ЦПК", повідомили, що цієї правки не було у погоджувальній таблиці, викладеній на сайті Верховної Ради.

Така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана головою комітету правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті.

Згодом у Раді зареєстрували проект щодо зміни скандальної правки у законі про ВАС.

БПП і Порошенко хочуть завершити створення Антикорупційного суду 21 червня.