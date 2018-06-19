БПП предлагает искать компромисс по Антикоррупционному суду в комитете

Фракция "Блок Петра Порошенко" предлагает решать конфликт вокруг скандальной поправки в законе об Антикоррупционном суде путем наработки общего решения в профильном комитете.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил заместитель главы президентской фракции Сергей Березенко.

Депутат заверил, что "скандальная правка" в действительности не скандальная, а была принята в соответствии с законом.

"Ее неоднократно зачитывали на комитете, она была распечатана и роздана. Я призываю коллег не делать скандал на ровном месте", - заявил Березенко.

Он также добавил, что его фракция предлагает всем политсилам собраться на профильном комитете и выработать общее решение, которое "снимет напряжение и не даст коррупционерам шанс обжаловать свои приговоры в Евросуде по правам человека".

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Однако для самого создания суда нужен еще один закон, заявляют отдельные депутаты и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Международная антикоррупционная сеть Transparency International призвала изменить положение закона об Антикоррупционном суде, которое позволит затягивать судебные процессы против коррупционеров.

Речь идет о правке, которая устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Ранее в "ЦПК", сообщили, что этой правки не было в согласительной таблице, изложенной на сайте Верховной Рады.

Такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

Позже в Раде зарегистрировали проект по изменению скандальной поправки в законе о ВАС.

БПП и Порошенко хотят завершить создание Антикоррупционного суда 21 июня.