Розгляд справи голови Держаудиту відклали аж до осені

Розгляд обвинувального акту у справі голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової відклали на вересень у зв'язку з відпустками суддів.

Про це "Судовому репортеру" повідомили в Солом'янському суді Києва.

Засідання 20 червня не відбулося: ні прокурор, ані сторона захисту до суду не з'явилися.

Інформацію також підтвердив прокурор антикорупційної прокуратури Віталій Кравець.

"Засідання знято у зв'язку з відпусткою однієї з суддів", – сказав він.

Наступне засідання призначено на 4 вересня на 9:30.

23 січня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Державної аудиторської служби про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних.

Водночас сама Гаврилова стверджує, що вносила в електронні декларації правдиві відомості та назвала провадження, яке веде щодо її статків НАБУ, наслідком тиску на неї.

25 січня суд обрав для Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень.

2 квітня 2018 року САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Гаврилової.

Також повідомлялося, що суд відмовив Спеціальній антикорупційній прокуратурі у задоволенні клопотання щодо відсторонення її від посади.

Раніше повідомлялось, що Подільський райсуд відправив справу Гаврилової до Апеляційного суду через неправильно визначену підсудність.

25 квітня справу очільниці Держаудитслужби Лідії Гаврилової передали до Солом’янського суду столиці.