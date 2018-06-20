Рассмотрение дела главы Госаудита отложили до осени

Рассмотрение обвинительного акта по делу главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой отложили на сентябрь в связи с отпусками судей.

Об этом "Судебному репортеру" сообщили в Соломенском суде Киева.

Заседание 20 июня не состоялось: ни прокурор, ни сторона защиты в суд не явились.

Информацию также подтвердил прокурор антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец.

"Заседание снято в связи с отпуском одного из судей", - сказал он.

Следующее заседание назначено на 4 сентября на 9:30.

23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.

Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах и называет производство, которое ведет НАБУ, следствием давления на нее.

25 января суд избрал для Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.

2 апреля САП направила в суд обвинительный акт в отношении Гавриловой.

Также сообщалось, что Соломенский райсуд отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в удовлетворении ходатайства об отстранении ее от должности.

Ранее сообщалось, что Подольский райсуд отправил дело Гавриловой в Апелляционный суд из-за неправильно определенной подсудности.

25 апреля дело руководительницы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой передали в Соломенский суд столицы.