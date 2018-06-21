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Кернес каже, що Харківську мерію хотіли захопити

Четвер, 21 червня 2018, 12:49

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що буде домагатися, щоб поліція перекваліфікувала справу про сутички в міськраді у статтю про спробу захоплення державних установ.

Про це він написав ви Facebook.

За його словами, зараз поліція порушила справу за статтею "хуліганство", однак він з цим категорично не згоден

"Вчорашній шабаш міг обернутися людськими жертвами. Ми будемо боротися за те, щоб стаття була змінена на "спробу захоплення державних і громадських будівель"", - написав Кернес.

Він додав, що це його принципова позиція.

Як повідомлялося, 20 червня в приміщенні Харківської міської ради перед початком засідання відбулися зіткнення, невідомі розпилили газ і запалили димові шашки. У результаті двох жінок госпіталізували.

Пізніше кількість постраждалих збільшилася до чотирьох.

Харківський міський голова Геннадій Кернес зазначив, що інциденти в міськраді почалися з того, що в сесійну залу не вдалося потрапити всім бажаючим "громадським активістам", після чого в хід пішли димові шашки. Він додав, що сутички у раді "вигідні обласному управлінню СБУ і прокуратурі". У СБУ це заперечують.

За фактом сутичок і запалювання димових шашок у будівлі Харківської міськради відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ – хуліганство.

Українська правда

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Теми: ХарківКернесмісцева владабійка
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