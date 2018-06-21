Кернес говорит, что Харьковскую мэрию хотели захватить

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что будет добиваться, чтобы полиция переквалифицировала дело о столкновениях в горсовете в статью о попытке захвата государственных зданий.

Об этом он написал вы Facebook.

По его словам, сейчас полиция возбудила дело по статье "хулиганство", однако он с этим категорически не согласен.

"Вчерашний шабаш мог обернуться человеческими жертвами. Мы будем бороться за то, чтоб статья была изменена на "попытку захвата государственных и общественных зданий"", - написал Кернес.

Он добавил, что это его принципиальная позиция.

Как сообщалось, 20 июня в помещении Харьковского городского совета перед началом заседания произошли столкновения, неизвестные распылили газ и зажгли дымовые шашки. В результате двух женщин госпитализировали.

Позже количество пострадавших увеличилось до четырех.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес отметил, что инциденты в горсовете начались с того, что в сессионный зал не удалось попасть всем желающим "общественникам", после чего в ход пошли дымовые шашки. Он также добавил, что стычки "выгодны областному управлению СБУ и прокуратуре". В СБУ это отрицают.

По факту столкновений и зажигания дымовых шашек в здании Харьковского горсовета открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК – хулиганство.