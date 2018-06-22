Справа Манафорта: Мюллер хоче допитати потенційних присяжних про зв'язки з Україною

Офіс спецпрокурора Роберта Мюллера планує допитати потенційних присяжних в судовому процесі Полом Манафортом про їх зв'язки з Україною.

Про це пише Associated Press.

Прокурори подали відповідний запит 21 червня. Вони підготували опитування на 20 сторінках для кандидатів.

Таке анкетування хочуть застосувати на судовому засіданні наступного місяця в Олександрії.

Запропоноване опитування потенційних присяжних стосується впливу висвітленої досудової інформації про справу і того чи є у кандидатів друзі або родичі, пов'язані з Україною.

Також в анкеті є питання про податкову систему в США.

Манафорта у Вірджинії звинувачують в тому, що він приховував від податкової десятки мільйонів доларів, які заробив, консультуючи проросійських політиків в Україні.

Також проти нього ведеться судовий розгляд у Вашингтоні.

Суд у Вірджинії розгляне справу Манафорта 10 липня.

15 червня у США федеральна суддя ухвалила рішення взяти під вартуколишнього главу виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

30 жовтня 2017 року Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу було оприлюднено звинувачення з 12 пунктів, яке містить відмивання грошей, несплату податків, шахрайство і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації.

У червні 2018-го суд наказав спецпрокурору Мюллеру назвати всіх осіб і організації, які залучалися до лобістської діяльності Пола Манафорта в інтересах Партії регіонів, яка здійснювалася без реєстрації в якості іноземного агента, як того вимагає законодавство США.

У лютому 2018-го Роберт Мюллер звинуватив колишнього адвоката у справі Юлії Тимошенко Олександра Ван дер Зваана, який визнав, що неправдиво свідчив про втручання РФ у американські вибори 2016 року.

У документах звинувачення зазначено, що Ван дер Зваан вів бесіди з Річардом Гейтсом і "особою А". Згодом стало відомо, що "особа А" - колишній офіцер російської розвідки Костянтин Килимник, який також працював у лобістській фірмі Манафорта в Україні у вересні і жовтні 2016 року.

Ван дер Зваан "визнав, що знав" про зв'язок з росіянами, тому що Гейтс розповів йому про це.

Коли Килимник працював на Януковича у команді Манафорта, там теж підозрювали, що він доповідає в Москву, однак не надавали цьому значення. Також він виступав посередником між Манафором і російським олігархом Олегом Дерипаскою, близьким до президента РФ Володимира Путіна.

Зв'язок між Гейтсом і Килимником має велике значення, оскільки кримінальні звинувачення, раніше висунуті проти Гейтса і Манафорта, стосуються лише їх лобістської роботи для України до президентських виборів 2016-го в США.