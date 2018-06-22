Дело Манафорта: Мюллер хочет допросить потенциальных присяжных о связях с Украиной

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Пятница, 22 июня 2018, 19:31

Офис спецпрокурора Роберта Мюллера планирует допросить потенциальных присяжных в судебном процессе над Полом Манафортом о связях с Украиной.

Об этом пишет Associated Press.

Прокуроры подали соответствующий запрос 21 июня. Они хотят использовать анкету на 20 страницах для кандидатов.

Такое анкетирование хотят применить на судебном заседании следующего месяца в Александрии.

Предлагаемый опрос потенциальных присяжных касается влияния освещения досудебной информации о деле и того есть ли у кандидатов друзья или родственники, связанные с Украиной.

Также в анкете есть вопросы о налоговой системе в США.

Манафорта в Вирджинии обвиняют в том, что он скрывал от налоговой десятки миллионов долларов, которые заработал, консультируя пророссийских политиков в Украине.

Также против него ведется судебное разбирательство в Вашингтоне.

Суд в Вирджинии рассмотрит дело Манафорта 10 июля.

15 июня в США федеральная судья приняла решение взять под стражу бывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации.

В июне 2018 года судья приказал спецпрокурору Мюллеру назвать все лица и организации, которые привлекались к лоббистской деятельности Пола Манафорта в интересах Партии регионов, которая осуществлялась без регистрации в качестве иностранного агента, как того требует законодательство США.

В феврале 2018 года Роберт Мюллер обвинил бывшего адвоката по делу Юлии Тимошенко Александра Ван дер Зваана, который признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

В документах обвинения отмечается, что Ван дер Зваан вел беседы с Ричардом Гейтсом и "лицом А".   Позже стало известно, что "лицо А" - бывший офицер российской разведки Константин Килимник, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года.

Ван дер Зваан "признал, что знал" о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Когда Килимник работал на Януковича в команде Манафорта, там тоже некоторые подозревали, что он докладывает в Москву, однако не придавали этому значения. Также он выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту РФ Владимиру Путину.

Связь между Гейтсом и Килимником имеет большое значение, поскольку уголовные обвинения, ранее выдвинутые против Гейтса и Манафорта, касаются только их лоббистской работы для Украины до президентских выборов 2016 года в США.

Украинская правда

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Темы: Манафорт суд США Украина
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