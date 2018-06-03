Українців закликали не провокувати пожежі: найвищий рівень небезпеки

ДержНС закликала громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися правил безпеки під час перебування у природних екосистемах через надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

"До 4 червня в Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу, тож значно збільшується ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях", - заявили у відомстві.

За повідомленням синоптиків, 4 червня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону та Житомирщини, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За даними ДСНС, з початку року кількість загорянь на відкритих територіях перевищила 14 тисяч випадків.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу; розводити багаття у лісі та лісосмугах; заїзджати автомобілем до лісу; палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки; залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я; полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї; створювати смітники та спалювати відходи; спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях, нагадали у Держслужбі.