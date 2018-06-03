Російському Союзу біатлоністів продовжили санкції через допінг

314 переглядів
Неділя, 3 червня 2018, 21:59

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) залишив без змін рішення про обмеження у правах Союзу біатлоністів Росії.

Відповідне рішення було ухвалено 3 червня на засіданні виконкому IBU, повідомив перший віце-президент IBU, член правління СБР Віктор Майгур, пише РИА Новости.

Союз біатлоністів РФ, як і раніше, є тимчасовим членом IBU.

У грудні 2017 року виконком IBU понизив статус СБР до тимчасового членства через допінг-порушення російських біатлоністів.

Повідомлялося, що питання про відновлення повного членства СБР буде розглянуто не раніше кінця сезону-2017/18 в разі дотримання низки умов. 

У липні 2015 року Всесвітнє антидопінгове агентство опублікувало доповідь про масове застосування заборонених препаратів у російському спорті. За даними розслідувачів, в РФ протягом декількох років широко застосовувалася інституційна допінгова система.

Результати розслідування призвели до заборони на участь багатьох російських спортсменів в офіційних міжнародних змаганнях під егідою Міжнародної федерації легкої атлетики і до недопуску до участі в літніх Олімпійських іграх 2016 понад 100 російських спортсменів, а в літніх Паралімпійських іграх - усіх російських паралімпійців.

Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував п'ятьох російських біатлоністів, які брали участь в Сочі-2014.

МОК також відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року у Пхенчхані.

Теми: санкції Росія спорт
powered by lun.ua
По темі
МЗС просить міжнародну спільноту посилити тиск на РФ 31 травня 2018, 15:48
Рада Федерації РФ ухвалила закон про контрсанкції 30 травня 2018, 14:08
США підготували пакет санкцій проти КНДР, Китаю і Росії 29 травня 2018, 02:56
Усі новини
Головні новини
Мати Кольченка заявила про дзвінки з погрозами з боку РФ
МОЗ вимагає від РФ пустити до політв'язнів міжнародних лікарів
Вибори на Одещині: постріли й "мінування" дільниць
Морпіх, який зник після бою 27 травня, повернувся – ООС
Усі новини
їжа

Скільки можна зберігати продукти в морозилці

здоров'я

7 вправ, які обов'язково потрібно виконувати після бігу