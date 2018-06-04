Із квартири Вишинського зникли цінні речі – поліція

Із квартири арештованого головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського вкрали документи й інші цінні речі.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

Він підтвердив, що до чергової частини поліції близько 17-ї години в неділю надійшло повідомлення про проникнення невідомих у квартиру

"Пропали документи і цінні речі", – сказав Тракало, посилаючись на дані київської поліції.

Відкрито провадження за ч. 3. ст. 185 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло.

Правоохоронці розслідують цей інцидент.

Напередодні адвокат Вишинського Андрій Доманський повідомив, що до квартири головного редактора "РИА Новости Україна" було незаконне проникнення: "Меблі і речі в квартирі перевернуті і розкидані. Зникли кілька речей, але які саме – поки точно невідомо".

Нагадаємо, що 15 травня в офісах "РИА Новости Украина" відбулися обшуки, а ГПУ показала, що знайшла під час слідчих дій.

Керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському було оголошено про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі Вишинського на допит до СБУ викликали 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці, захист подав апеляцію на рішення суду, однак Апеляційний суд Херсонської області відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу.

Під час засідання суду Вишинський заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом. На думку Вишинського, вихід з українського громадянства може допомогти йому стати претендентом для обміну заручниками.

У ДМС у свою чергу заявили, що Вишинський не може вийти з українського громадянства, оскільки законодавство України не передбачає такої процедури.