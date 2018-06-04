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У Харкові розбили меморіальну дошку декомунізованому Жукову

Понеділок, 4 червня 2018, 11:45

Поліція встановлює особи невідомих, які пошкодили меморіальну дошку радянському маршалу Георгію Жукову на фасаді школи у Харкові.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Подія сталася 3 червня близько 3 ранку на вулиці Семінарській.   

 

Зазначається, що на місце події виїжджали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

"Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Новобаварського відділу поліції. Перевірка триває", - підсумували у поліції.   

Георгій Жуков був радянським воєначальником, маршалом; міністром оборони СРСР (1955-1957), членом президії ЦК КПРС (1957), відзначився численними наказами про розстріли червоноармійців та мародерством на окупованих територіях Німеччини. Учасник придушення Угорської революції 1956.

Згідно з даними Інституту національної пам’яті, маршал Жуков перебуває у списку осіб, що підпали під закон про декомунізацію.

Українська правда
Теми: Харківполіціядекомунізація
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