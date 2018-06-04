Дорога в обхід Знам’янки майже готова – Гройсман

Нова дорога в обхід міста Знам’янка у Кіровоградській області уже фактично готова.

Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Він додав, що новозбудована дорога є частиною траси національного значення Київ-Знам’янка.

"Раніше містом їздило багато машин, ставалися аварії, навіть почали руйнуватися придорожні будинки. Щоб виправити ситуацію, була з нуля побудована дорога в обхід. Вона вже готова", - написав Гройсман.

За його словами, "залишились останні штрихи", і дорогою зможуть їздити українські автомобілісти.

