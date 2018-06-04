Дорога в обхід Знам’янки майже готова – Гройсман

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Понеділок, 4 червня 2018, 14:45

Нова дорога в обхід міста Знам’янка у Кіровоградській області уже фактично готова.

Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Він додав, що новозбудована дорога є частиною траси національного значення Київ-Знам’янка.

"Раніше містом їздило багато машин, ставалися аварії, навіть почали руйнуватися придорожні будинки. Щоб виправити ситуацію, була з нуля побудована дорога в обхід. Вона вже готова", - написав Гройсман.

За його словами, "залишились останні штрихи", і дорогою зможуть їздити українські автомобілісти. 
 

Українська правда
Теми: Гройсман дороги
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