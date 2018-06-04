Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дорога в обхід Знам’янки майже готова – Гройсман

Понеділок, 4 червня 2018, 14:45

Нова дорога в обхід міста Знам’янка у Кіровоградській області уже фактично готова.

Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Він додав, що новозбудована дорога є частиною траси національного значення Київ-Знам’янка.

"Раніше містом їздило багато машин, ставалися аварії, навіть почали руйнуватися придорожні будинки. Щоб виправити ситуацію, була з нуля побудована дорога в обхід. Вона вже готова", - написав Гройсман.

За його словами, "залишились останні штрихи", і дорогою зможуть їздити українські автомобілісти. 
 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Гройсмандороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: