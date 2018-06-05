Путін прокоментував свої фото в напівголому вигляді

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Вівторок, 5 червня 2018, 13:21

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не бачить нічого поганого в тому, що його прес-служба публікує його фото в напівголому вигляді.

Про це він сказав в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF, повідомляє сайт Кремля.

"Ви сказали "в напівголому" (вигляді на фотографіях – ред). Слава богу, не "в голому". Якщо я відпочиваю, то не вважаю за необхідне ховатися за кущами, і нічого в цьому поганого не бачу", - сказав Путін. 

 

Як відомо, на сайті Кремля час від часу з'являються фото і відео відпусток або візитів Путіна. Під час відпочинку президент Росії найчастіше зображений на фото з голим торсом.

Теми: Путін
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