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Трьом "самооборонівцям Криму" повідомили про підозру у викраденні активістів

Вівторок, 5 червня 2018, 20:36

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру трьом членам "Самооборони Криму", які у 2014 році затримували та незаконно утримували українських громадян на півострові.

Про це повідомляє прокуратура АРК.

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконного позбавлення волі співкоординатора руху "Євромайдан Крим" Андрія Щекуна та інших українських активістів в Криму", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури АРК, у березні 2014 року "члени незаконно створеного озброєного формування "Самооборона Криму", без жодних законних повноважень у м. Сімферополі затримували громадян України, після чого тривалий час незаконно утримували їх у невідомому місці".

"Потерпілі постійно перебували з мішками на головах та піддавалися моральним та фізичним стражданням", - наголошують у прокуратурі.

Слідство встановило активних учасників незаконних затримань українських громадян.

"На даний час трьом особам – членам "Самооборони Криму" повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України", - розповідають у відомстві.

Вживаються заходи щодо отримання дозволу на затримання цих осіб та оголошення їх у розшук.

Українська правда
Теми: Кримпрокуратура
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