Тариф на холодну воду у Києві хочуть підняти на 50%

ПрАТ "Київводоканал" має намір підвищити тарифи на холодну воду та водовідведення у 2019 році на 49,6% - до 23,17 гривень за кубометр.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Розрахунковий тариф на послуги з водопостачання та водовідведення за підрахунками ПрАТ "АК "Київводоканал" зміниться в середньому на 49,6% та становитиме 23 гривень 17 копійок", - зазначила директор департаменту економіки та фінансів водоканалу Ірина Кирилюк.

За її словами, перегляд ціни на воду зумовлений зростанням вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, розміру ренти, реагентів, а також зміною рівня амортизаційних відрахувань і ремонтів основних засобів.

Гендиректор "Київводоканалу" Дмитро Новицький додав, що нижчий тариф може призвести до наслідків як технічного, так і фінансового характеру.

"Підприємство втратить можливість реагувати на аварійно-відновлювальні роботи та в повному обсязі виконувати їх. Також великою проблемою є відтік кваліфікованих кадрів і без збільшення тарифу ми і надалі будемо їх втрачати", - пояснив Новицький.

У прес-службі водоканалу відзначили, що збільшення тарифу на 2019 рік уже обговорили на громадських слуханнях 25 травня, а протокол засідання направили на розгляд НКРЕКП для схвалення і введення в дію нових тарифів.

У протоколі написано, що "звернень від споживачів із зауваженнями (щодо майбутнього підвищення тарифів на майже 50% - ред.) не надходило".