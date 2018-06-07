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Парламент Італії затвердив уряд, що виступає за скасування санкцій проти РФ

Четвер, 7 червня 2018, 00:29

Парламент в Римі висловив довіру популістському уряду на чолі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте.

Про це пише DW.com.

В Італії, яка є третьою за величиною економікою єврозони, до влади офіційно прийшов новий, популістський уряд. Це сталося після того, як увечері в середу, 6 червня, більшість депутатів нижньої палати парламенту висловила довіру кабінету, що складається від представників антисистемного "Руху "5 зірок" і вкрай правої партії "Ліга".

За довіру уряду прем'єр-міністра Джузеппе Конте проголосували 350 депутатів, 236 висловилися проти, ще 35 утрималися. Голосування про довіру в Палаті депутатів відбулося на наступний день після того, як новий уряд схвалив Сенат республіки.

У зовнішній політиці уряд Конте виступає за зближення з Росією і перегляд західних санкцій проти Москви. Одночасно новий кабінет висловлює прихильність НАТО і бажає зміцнити місце Італії в серці Європи. Тим часом опозиція звинувачує Конте в тому, що він ніяк не відреагував на торговий конфлікт між США і Євросоюзом.

У сфері внутрішньої політики новий "уряд змін" планує радикально скоротити податки і запровадити базовий місячний дохід для найбідніших. Ці плани спантеличили багатьох італійців і міжнародних спостерігачів, оскільки Італія і так вже страждає від гігантського боргового тягаря.

Уряд Конте має намір посилити імміграційну політику, обіцяючи в числі іншого обмежити приплив мігрантів, прискорити висилку нелегальних біженців і збільшити кількість ізоляторів для мігрантів, які підлягають депортації, щоб ті "не бродили" вулицями країни.

Теми: ІталіясанкціїРосія
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