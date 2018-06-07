ГПУ збирає факти проти СК РФ і має докази на користь 8 військових

В Україні розслідують факти сприяння Слідчим комітетом РФ бойовикам "ДНР" та "ЛНР" і вже зібрали докази невинуватості 8 українських військовослужбовців, проти яких порушено справи в Росії.

Про це йдеться у повідомленні речника Генеральної прокуратури України Андрія Лисенка.

Управління ГПУ з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях здійснює досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом сприяння Слідкомом терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР" шляхом притягнення завідомо невинних громадян України до кримінальної відповідальності та жорстокого поводження з ними.

Генпрокуратура зазначає, що у травні-червні 2014 року в структурі центрального апарату СК РФ створили управління з розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням заборонених засобів та методів ведення війни – для притягнення українських військових до кримінальної відповідальності за нібито вчинені ними злочини стосовно мирних громадян.

"Створення вказаного підрозділу у структурі СК РФ, а також необґрунтоване порушення ними кримінальних справ направлено на сприяння терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР" у їх злочинній діяльності, а також дискредитацію українських військових", – заявляє ГПУ.

Разом з тим, завдяки співпраці українських Міністерства оборони, Генштабу Збройних сил та Генпрокуратури "додатково здобуто беззаперечні докази безпідставності висунутих звинувачень стосовно 8 діючих та колишніх командирів бригад ЗСУ, більшість з яких взагалі не перебувала в зоні проведення АТО в інкримінований СК РФ їм період".

У зв’язку з цим управління ГПУ з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, "прийняло процесуальне рішення щодо невинуватості вказаних 8 українських військовослужбовців".

"Загалом, з початку роботи на вказаному напрямі, вже прийнято рішення стосовно 17 осіб", – уточнює відомство.

Робота у цьому напрямі триває та перебуває на контролі у керівництва ГПУ.

У липні 2017 року Басманний суд Москви заочно арештував колишнього виконувача обов'язків генпрокурора України Олега Махніцького, його першого заступника Миколу Голомшу, слідчого Головної військової прокуратури Вадима Приймачка та прокурора відділу Головної військової прокуратури Руслана Кравченка.

У СК РФ тоді пояснили, що ці люди, зокрема, організували "незаконне притягнення" до кримінальної відповідальності командувача Чорноморським флотом РФ Олександра Вітка.

У лютому 2018 року Генпрокуратура України повідомляла, що СКР незаконно і безпідставно заочно пред’явив обвинувачення понад 180 військовослужбовцям України, у тому числі вищому керівництву Міноборони, за нібито застосування на Донбасі заборонених засобів та методів ведення війни.

Уже тоді було зібрано докази про безпідставність звинувачення СК РФ щодо кількох громадян України.