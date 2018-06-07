ГПУ збирає факти проти СК РФ і має докази на користь 8 військових

В Україні розслідують факти сприяння Слідчим комітетом РФ бойовикам "ДНР" та "ЛНР" і вже зібрали докази невинуватості 8 українських військовослужбовців, проти яких порушено справи в Росії.

Про це йдеться у повідомленні речника Генеральної прокуратури України Андрія Лисенка.

Управління ГПУ з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях здійснює досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом сприяння Слідкомом терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР" шляхом притягнення завідомо невинних громадян України до кримінальної відповідальності та жорстокого поводження з ними.

Генпрокуратура зазначає, що у травні-червні 2014 року в структурі центрального апарату СК РФ створили управління з розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням заборонених засобів та методів ведення війни – для притягнення українських військових до кримінальної відповідальності за нібито вчинені ними злочини стосовно мирних громадян.

"Створення вказаного підрозділу у структурі СК РФ, а також необґрунтоване порушення ними кримінальних справ направлено на сприяння терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР" у їх злочинній діяльності, а також дискредитацію українських військових", – заявляє ГПУ.

Разом з тим, завдяки співпраці українських Міністерства оборони, Генштабу Збройних сил та Генпрокуратури "додатково здобуто беззаперечні докази безпідставності висунутих звинувачень стосовно 8 діючих та колишніх командирів бригад ЗСУ, більшість з яких взагалі не перебувала в зоні проведення АТО в інкримінований СК РФ їм період".

У зв’язку з цим управління ГПУ з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, "прийняло процесуальне рішення щодо невинуватості вказаних 8 українських військовослужбовців".

"Загалом, з початку роботи на вказаному напрямі, вже прийнято рішення стосовно 17 осіб", – уточнює відомство.

Робота у цьому напрямі триває та перебуває на контролі у керівництва ГПУ.