ГПУ собирает факты против СК РФ и имеет доказательства в пользу 8 военных

В Украине расследуют факты содействия Следственным комитетом РФ боевикам "ДНР" и "ЛНР" и уже собрали доказательства невиновности 8 украинских военнослужащих, против которых открыты дела в России.



Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко.



Управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях осуществляет досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве по факту содействие Следкомом террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности и жестокого обращения с ними.

Генпрокуратура отмечает, что в мае-июне 2014 года в структуре центрального аппарата СК РФ создали управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны – для привлечения украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные ими преступления в отношении мирных граждан.



"Создание указанного подразделения в структуре СК РФ, а также необоснованное возбуждение уголовных дел направлено на содействие террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" в их преступной деятельности, а также дискредитацию украинских военных", – заявляет ГПУ.



Вместе с тем, благодаря сотрудничеству украинских Министерства обороны, Генштаба Вооруженных сил и Генпрокуратуры "дополнительно добыто неопровержимые доказательства несостоятельности выдвинутых обвинений относительно 8 действующих и бывших командиров бригад ВСУ, большинство из которых вообще не находились в зоне проведения АТО в инкриминируемый СК РФ им период".



В связи с этим управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, "приняло процессуальное решение о невиновности данных 8 украинских военнослужащих".



"Всего, с начала работы на указанном направлении, уже принято решение по 17 лицам", – уточняет ведомство.



Работа в этом направлении продолжается и находится на контроле у ​​руководства ГПУ.

В июле 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего исполняющего обязанности генпрокурора Украины Олега Махницкого, его первого заместителя Николая Голомшу, следователя Главной военной прокуратуры Вадима Прыймачка и прокурора отдела Главной военной прокуратуры Руслана Кравченко.



В СК РФ тогда объяснили, что эти люди, в частности, организовали "незаконное привлечение" к уголовной ответственности командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко.



В феврале 2018 года Генпрокуратура Украины сообщала, что СКР незаконно и безосновательно заочно предъявил обвинение более 180 военнослужащих Украины, в том числе высшему руководству Минобороны, за якобы применение на Донбассе запрещенных средств и методов ведения войны.



Уже тогда были собраны доказательства о безосновательности обвинения СК РФ относительно нескольких граждан Украины.