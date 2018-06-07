ГПУ собирает факты против СК РФ и имеет доказательства в пользу 8 военных

В Украине расследуют факты содействия Следственным комитетом РФ боевикам "ДНР" и "ЛНР" и уже собрали доказательства невиновности 8 украинских военнослужащих, против которых открыты дела в России.



Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко.



Управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях осуществляет досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве по факту содействие Следкомом террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности и жестокого обращения с ними.

Генпрокуратура отмечает, что в мае-июне 2014 года в структуре центрального аппарата СК РФ создали управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны – для привлечения украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные ими преступления в отношении мирных граждан.



"Создание указанного подразделения в структуре СК РФ, а также необоснованное возбуждение уголовных дел направлено на содействие террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" в их преступной деятельности, а также дискредитацию украинских военных", – заявляет ГПУ.



Вместе с тем, благодаря сотрудничеству украинских Министерства обороны, Генштаба Вооруженных сил и Генпрокуратуры "дополнительно добыто неопровержимые доказательства несостоятельности выдвинутых обвинений относительно 8 действующих и бывших командиров бригад ВСУ, большинство из которых вообще не находились в зоне проведения АТО в инкриминируемый СК РФ им период".



В связи с этим управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, "приняло процессуальное решение о невиновности данных 8 украинских военнослужащих".



"Всего, с начала работы на указанном направлении, уже принято решение по 17 лицам", – уточняет ведомство.



Работа в этом направлении продолжается и находится на контроле у ​​руководства ГПУ.