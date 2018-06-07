Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ собирает факты против СК РФ и имеет доказательства в пользу 8 военных

Четверг, 7 июня 2018, 09:55

В Украине расследуют факты содействия Следственным комитетом РФ боевикам "ДНР" и "ЛНР" и уже собрали доказательства невиновности 8 украинских военнослужащих, против которых открыты дела в России.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко.

Управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях осуществляет досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве по факту содействие Следкомом террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности и жестокого обращения с ними.

Генпрокуратура отмечает, что в мае-июне 2014 года в структуре центрального аппарата СК РФ создали управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны – для привлечения украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные ими преступления в отношении мирных граждан.

"Создание указанного подразделения в структуре СК РФ, а также необоснованное возбуждение уголовных дел направлено на содействие террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" в их преступной деятельности, а также дискредитацию украинских военных", – заявляет ГПУ.

Вместе с тем, благодаря сотрудничеству украинских Министерства обороны, Генштаба Вооруженных сил и Генпрокуратуры "дополнительно добыто неопровержимые доказательства несостоятельности выдвинутых обвинений относительно 8 действующих и бывших командиров бригад ВСУ, большинство из которых вообще не находились в зоне проведения АТО в инкриминируемый СК РФ им период".

В связи с этим управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, "приняло процессуальное решение о невиновности данных 8 украинских военнослужащих".

"Всего, с начала работы на указанном направлении, уже принято решение по 17 лицам", – уточняет ведомство.

Работа в этом направлении продолжается и находится на контроле у ​​руководства ГПУ.

В июле 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего исполняющего обязанности генпрокурора Украины Олега Махницкого, его первого заместителя Николая Голомшу, следователя Главной военной прокуратуры Вадима Прыймачка и прокурора отдела Главной военной прокуратуры Руслана Кравченко.

В СК РФ тогда объяснили, что эти люди, в частности, организовали "незаконное привлечение" к уголовной ответственности командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко.

В феврале 2018 года Генпрокуратура Украины сообщала, что СКР незаконно и безосновательно заочно предъявил обвинение более 180 военнослужащих Украины, в том числе высшему руководству Минобороны, за якобы применение на Донбассе запрещенных средств и методов ведения войны.

Уже тогда были собраны доказательства о безосновательности обвинения СК РФ относительно нескольких граждан Украины.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияГенпрокуратураармияАТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Росcия
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Последние новости
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
Все новости...
Реклама: