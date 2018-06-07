Фракція Яценюка підтримає закон про Антикорупційний суд

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Четвер, 7 червня 2018, 11:22

Фракція "Народний фронт" на засіданні 7 червня одностайне вирішила підтримати президентський закон про Антикорупційний суд.

Про це повідомив парламентським журналістам лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, інформує сайт партії.

Він нагадав, що основним дискусійним питанням щодо цього законопроекту була роль міжнародних експертів.

Яценюк повідомив, що вночі було знайдено формулювання, "яке відповідає висновкам Венеціанської комісії і положенням, закладеним в меморандумі співпраці з міжнародними фінансовими організаціями".

"Очікуємо, що зараз в парламенті комітет підтримає відповідну правку, де буде визначено, що міжнародні експерти будуть мати де-факто право вето на кандидатів до Антикорупційного суду, якщо ці кандидати не відповідають критеріям, визначеним законом", – сказав він.

На запитання щодо цього формулювання і чи не буде воно суперечити Конституції України, Яценюк зазначив: "Думаю, буде коректно, якщо про це скаже президент".

Формулювання не повинно суперечити Конституції, "адже якщо закон суперечить Конституції, то це має наслідки", додав колишній прем'єр.

Теми: Антикорупційний суд Яценюк Народний фронт законодавство Верховна Рада
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