ООС: бойовики обстрілювали усі напрямки, є поранені

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Четвер, 7 червня 2018, 20:30

Упродовж доби бойовики обстрілювали Луганський, Донецький і Маріупольський напрямки, два військовослужбовця поранені.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"Противник 17 разів порушував режим припинення вогню, з них три рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.

Із стрілецької зброї та гранатометів бойовики стріляли по районам населених пунктів Опитне, Мар’їнка, Піски, Троїцьке та Водяне.

"Вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів відкривався по українським захисникам Новотошківського, Кримського, що на Луганському напрямку та Лебединському, що на Маріупольському напрямку", - зазначають військові.

У прес-центрі розповідають, що підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас ОРДЛО
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